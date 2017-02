Lockheed kutter F-35-kostnader

President Donald Trump gikk på tampen av fjoråret hardt ut og kritiserte kostnadsoverskridelsene i prosjektet bak tidenes dyreste fly.

Norge er blant landene som har besluttet å kjøpe inn F-35 for å erstatte dagens F-16-fly.

Fredag kunngjorde produsenten og USAs forsvarsdepartement at de akter å spare hele 728 millioner dollar. Det skjer etter at Trump åpent hudflettet Lockheed for å angivelig ha mistet kontrollen over kostnadene. De fleste sparetiltakene var allerede planlagt før Trump kom inn i bildet, gjennom flere måneders forhandlinger om kontrakter, heter det i uttalelsen.

- President Trumps personlige involvering i F-35-programmet framskyndet forhandlingene og styrket vårt fokus på å presse ned prisene, uttaler Lockheed.

