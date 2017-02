Kraftige angrep på begge sider av frontlinjen i Øst-Ukraina

Sivile på begge sider av frontlinjen av har igjen havnet i kryssilden i Øst-Ukraina etter at kampene har blusset opp denne uken. Ifølge en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet er flere sivile drept som følge av ukrainske angrep mot separatistkontrollerte Donetsk.

- Det kan ikke forsvares at den ukrainske hæren har gjennomført intense bombinger i områder der kvinner og barn befant seg natt til fredag, sier Maria Zakharova, talskvinne for Russlands utenriksdepartement.

- Barbari

Zakharova anklager ukrainerne for "barbari" og sier de bryter Genèvekonvensjonene.

Ukraina kommer med lignende anklager mot separatistene. Ifølge Ukrainas FN-ambassadør har separatistene gjort seg skyldige i krigsforbrytelser ved å angripe boligblokker og ødelegge sivil infrastruktur, noe som ifølge ambassadøren har ført til at 1.500 sivile måtte flykte ut i kulden.

Angrepene har vært rettet mot den regjeringskontrollerte industribyen Avdijivka, som ligger rett nord for Donetsk.

Soldater drept

Ukrainske myndigheter opplyste fredag at fire ukrainske soldater er drept i løpet av det siste døgnet. Blant de sårede er en britisk fotograf som skal ha fått en granatsplint i øyet.

Den stadig hissigere tonen mellom Russland og Ukraina kommer dagen etter at både EU og USA anklaget russerne for "aggresjon" i Øst-Ukraina.

Ukrainas FN-ambassadør Volodymyr Jeltsjenko har bedt Russland slutte å sende våpen til separatistene og holde seg til våpenhvileavtalen. Han anklager de russisk-støttede separatistene for å ha startet den siste opptrappingen ved å angripe infrastruktur i Avdijivka. Også arbeidere som forsøkte å reparere en ødelagt kraftledning, er blitt beskutt, ifølge FN-ambassadøren.

Ber om observatører

Samtidig hevder Jeltsjenko at ukrainske regjeringsstyrker overholder våpenhvilen, og at de har fått ordre om kun å skyte for å besvare angrep fra russiskstøttede separatister

Han mener Russland og separatistene forsøker å undergrave fredsprosessen og Minsk-avtalen, og ber om utvidet internasjonal tilstedeværelse på bakken «for å forhindre slike provokasjoner i fremtiden».

(©NTB)