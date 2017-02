Fransk politi med razzia etter Louvre-angrep

Kringkasteren BFMTV melder at politiet i en kortere periode sperret av det 8. arrondissement i den franske hovedstaden. En politikilde bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at politiet gikk til aksjon i en bygning i sentrum av Paris fredag ettermiddag.

Senere meldte Associated Press at politiet har igangsatt flere razziaer i hovedstaden, med henvisning til to politikilder med nært kjennskap til granskningen.

Mannen som forsøkte å angripe soldatene ved museet, ble skutt og såret og sendt til sykehus. Ifølge to politikilder er det indikasjoner på at angriperen er en egypter, men det foreligger ingen ytterligere opplysninger om dette.

Mannen skal avhøres så snart det lar seg gjøre, opplyste president François Hollande fredag ettermiddag.

Statsadvokaten i Paris har varslet en ny pressekonferanse om Louvre-angrepet fredag kveld.

