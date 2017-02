Flere drepte på begge sider av frontlinjen i Øst-Ukraina

Fra begge sider av frontlinjen meldes det om ytterligere ni drepte i kampene mellom russiskstøttede opprørere og ukrainske regjeringsstyrker fredag. Siden søndag har dermed minst 34 mennesker, blant dem flere sivile, mistet livet i kampene. Oppblussingen fikk torsdag USA til å fordømme russisk aggresjon i Øst-Ukraina.

Siden kampene brøt ut i 2014 har konflikten kostet over 9.800 menneskeliv, ifølge FN.

-Uakseptabelt! Begge parter må slutte å krige! skriver observatørstyrken til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på Facebook fredag.

Sivile i kryssilden

Sivile på begge sider av frontlinjen har igjen havnet i kryssilden, og observatørene ber begge parter om å legge ned våpnene.

- Vi har sett et utrolig antall brudd på våpenhvilen fra begge parter, sier OSSE-styrkens nestsjef Alexander Hug.

Ifølge en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet er flere sivile drept som følge av ukrainske angrep mot separatistkontrollerte Donetsk.

- Det kan ikke forsvares at den ukrainske hæren gjennomførte intense bombinger i områder der kvinner og barn befant seg natt til fredag, sier Maria Zakharova, talskvinne for Russlands utenriksdepartement.

-Krigsforbrytelser

Ukraina kommer med lignende anklager mot separatistene. Ifølge Ukrainas FN-ambassadør har separatistene gjort seg skyldige i krigsforbrytelser ved å angripe boligblokker og ødelegge sivil infrastruktur, noe som ifølge ambassadøren har ført til at 1.500 sivile måtte flykte ut i kulden.

Angrepene har vært rettet mot den regjeringskontrollerte industribyen Avdijivka, som ligger rett nord for Donetsk. Den ukrainske hæren opplyser at krigens siste ofre fredag var en sivil kvinne og en hjelpearbeider i byen. Ytterligere fem soldater skal ha blitt drept i andre deler av Øst-Ukraina. Opprørerne opplyser at to sivile fredag ble drept av artilleriild fra den ukrainske hæren i Donetsk.

Soldater drept

Den stadig hissigere tonen mellom Russland og Ukraina kommer dagen etter at USA omsider sluttet seg til EUs fordømmelse av det de kaller russisk aggresjon i området.

Den amerikanske kritikken av Moskva er etterlengtet i Kiev, som har vært bekymret for å miste USAs støtte på grunn av Donald Trumps varslede tilnærming til sin russiske motpart Vladimir Putin.

Ber om observatører

Ukrainas FN-ambassadør Volodymyr Jeltsjenko har bedt Russland slutte å sende våpen til separatistene og holde seg til våpenhvileavtalen. Han anklager de russisk-støttede separatistene for å ha startet den siste opptrappingen ved å angripe infrastruktur i Avdijivka. Også arbeidere som forsøkte å reparere en ødelagt kraftledning, er blitt beskutt, ifølge FN-ambassadøren.

Jeltsjenko mener Russland og separatistene forsøker å undergrave fredsprosessen og Minsk-avtalen, og ber om utvidet internasjonal tilstedeværelse på bakken «for å forhindre slike provokasjoner i fremtiden».

