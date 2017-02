Duterte avblåser våpenhvilen med kommunistgeriljaen

Det skjer to dager etter at geriljaen kunngjorde at de avslutter sin våpenhvile 10. februar. Våpenhvilen har vært på plass i fem måneder.

- Det er ikke lenger noen våpenhvile, sa Duterte i en tale fredag. Han la til at han har beordret hæren til å innta sine stillinger og være klare.

- Dra tilbake til leirene, puss våpnene og vær klare til å kjempe, sa den kontroversielle presidenten. Han sier seg lei for utviklingen, men at han ikke lenger føler seg trygg på at regjeringen kan komme fram til en avtale med opprørerne.

Geriljaens beslutning om å avblåse våpenhvilen ble gjort kjent onsdag. Den ble tatt etter at partene møttes til en tredje runde med fredsforhandlinger i Roma i forrige uke. Samtalene dreide seg blant annet om en permanent våpenhvile, men partene reiste hjem uten noen avtale.

Kommunistgeriljaen mener regjeringen til president Rodrigo Duterte har utnyttet våpenhvilen til å innta områder som geriljaen regner som sine. Den anklager også soldater og politifolk for å ha utført handlinger som bryter med menneskerettighetene i landsbyer der geriljaen nyter støtte.

Norge fungerer som tilrettelegger for samtalene. Den neste og fjerde runden er planlagt å starte i Oslo 2. april.

(©NTB)