Det hvite hus: Nye israelske bosetninger kan være "lite til hjelp"

Samtidig sier talsmann Sean Spicer at Trump-administrasjon ikke tror det er et hinder i seg selv at det finnes bosetninger, men sier samtidig at den "ikke har tatt offisielt stilling til bosetningsaktiviteten." Trump har antydet en mykere linje mot bosetningene, som brorparten av det internasjonale samfunnet anser som ulovlige.

Videre står det at president Donald Trump håper å oppnå fred i Midtøsten og at han gleder seg til fortsatte samtaler, også med Benjamin Netanyahu. Den israelske statsministeren kommer på besøk til Washington 15. februar.

Netanyahu har sagt at han vil etablere den første nye bosetningen på Vestbredden på over to tiår "så snart som mulig".