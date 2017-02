USAs forsvarsminister til Sør-Korea og Japan

I sine første uttalelser i utlandet som USAs forsvarsminister kritiserte Mattis torsdag det han omtalte som provoserende handlinger fra Nord-Korea, som krever nye konsultasjoner med Japan og Sør-Korea.

Den nyinnsatte forsvarsministeren sa videre at han blant annet skal snakke med sine japanske og sørkoreanske kollegaer om det er nødvendig å ta nye steg for å håndtere Nord-Koreas atomtrusler.

Utplassering av det amerikanske rakettforsvarssystemet kjent som THAAD er også et av temaene det er ventet at Mattis skal diskutere i løpet av besøket.

Under nylig avgåtte president Barack Obama ble det inngått en avtale om utplasseringen av THAAD. Det skapte sterke reaksjoner i Kina, som mente at det ville destabilisere den regionale sikkerhetsbalansen, ifølge Reuters. Enkelte politikere i opposisjonen i Sør-Korea ba da om at utplasseringen skulle utsettes eller avbrytes.

I Seoul skal Mattis møte Sør-koreas forsvarsminister Han Min-koo, i tillegg til statsminister Hwang Kyo-ahn. Fredag reiser han videre til Japan, hvor et møte med forsvarsminister Tomomi Inada er på planen.

