Tyskland vil overta 500 flyktninger fra Tyrkia hver måned

Avtalen ble spikret under et møte med Tyrkias statsminister Binali Yildirim i Ankara torsdag kveld.

-VI har nå bestemt at hver måned skal vi ta imot 500 flyktninger, slik at vi også kan bidra her i bestemte tilfeller, sa Merkel på en pressekonferanse med Yildirim.

Hun ga ingen detaljer om planen, og det er uklart hvordan utvelgelsen skal skje. Tyskland tok beslutningen for flere uker siden, opplyser en tysk regjeringskilde til nyhetsbyrået DPA.

Over 2,7 millioner syrere befinner seg i Tyrkia, på flukt fra krigen som herjer i nabolandet i sør.

