Trump skuffet over "dum" australsk flyktningavtale

Avtalen kommer til å bli overholdt, antydet Det hvite hus' talsmann Sean Spicer torsdag.

Men enhver flyktning som sendes fra Australia til USA med denne avtalen, kommer til å bli gjenstand for en "ekstrem sikkerhetsklarering", la Spicer til, uten å gi ytterligere detaljer.

Spicer benyttet samtidig anledningen til å kritisere Obama-administrasjonen for å ha inngått avtalen i første instans. Trump er "svært opprørt" over å ha arvet avtalen, sa Spicer torsdag.

I en uttalelse fra amerikansk UD senere torsdag heter det at USA kommer til å overholde avtalen "av respekt for våre nære bånd til vår australske allierte og venn".

- President Trumps beslutning om å respektere flyktningavtalen har ikke endret seg, og vi står ved Spicers uttalelser, het det i uttalelsen.

På spørsmål om hvorvidt avtalen kommer til å bestå, svarer imidlertid Trump:

-Vi får se hva som skjer.

- Avbrutt samtale

Det skal ha blitt dårlig stemning da Trump snakket med Australias statsminister Malcolm Turnbull på telefon lørdag. Ifølge Washington Post skulle samtalen egentlig vare i en time, men i stedet ble den angivelig brått avbrutt av Trump etter 25 minutter.

Presidenten skal ha fortalt Turnbull at han samme dag hadde hatt telefonsamtaler med fire andre statsledere, inkludert Russlands Vladimir Putin, og at samtalen med den australske statsministeren var den "desidert verste".

Bakgrunnen for den negative tonen skal ha vært at Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.

-Den verste

–Dette er den verste avtalen noensinne, skal den amerikanske presidenten ha sagt.

Han skal videre ha påstått at avtalen, som ble inngått av Obama-administrasjonen, vil få ham "politisk drept" og anklaget Australia for å eksportere "de neste Boston-bomberne".

Turnbull selv sier han er skuffet over at detaljer om samtalen, som han beskriver som "svært ærlig og likefram", er lekket ut. Han sier imidlertid at Trump forsikret ham om at avtalen sto ved lag, melder BBC.

Overfor en radiostasjon i Sydney sier han at "meldingene om at presidenten la på, ikke stemmer". Turnbull slår også fast at forholdet mellom Australia og USA fortsatt står sterkt.

Kort tid etter samtalen kritiserte Trump avtalen på Twitter.

–Kan du fatte dette? Obama-administrasjonen gikk med på å ta imot tusenvis av ulovlige innvandrere fra Australia. Hvorfor? Jeg skal studere denne dumme avtalen, skrev Trump.

