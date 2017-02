Trump møtte familien til drept soldat

Uten forvarsel forlot presidenten Det hvite hus i helikopter onsdag ettermiddag. Sammen med datteren Ivanka fløy han til den militære flybasen Dover for å vise William «Ryan» Owens den siste ære. 36 år gamle Owens er den første amerikanske soldaten som er drept i strid etter at Trump inntok Det hvite hus og formelt ble USAs øverstkommanderende.

Onsdag kom levningene etter Owens til flybasen i et militært transportfly. Trump var på basen i rundt to timer og møtte familien til Owens.

–Jeg kom nettopp tilbake fra et fantastisk møte med en flott, flott familie. Det er noe veldig trist, veldig vakkert. Ryan, en stor mann, sa Trump i sin karakteristiske stil etter besøket.

Spesialsoldaten døde i en razzia mot et al-Qaida-kompleks i Jemen. Tre andre soldater ble såret. I tillegg skal flere sivile ha blitt drept i angrepet, inkludert den åtte år gamle datteren til Anwar al-Awlaki, en ytterliggående islamistisk predikant og amerikansk statsborger, som ble drept i et droneangrep i 2011.

Det amerikanske forsvarsdepartementet innrømmet onsdag at sivile «trolig ble drept i skuddveksling under razziaen» og at «det kan være barn blant de drepte».

