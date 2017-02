Trump i "sin verste" telefonsamtale med Australias statsminister

Ifølge Washington Post skulle lørdagens samtale egentlig vare i en time, men i stedet ble den brått avbrutt av Trump etter 25 minutter. Presidenten skal ha fortalt Turnbull at han samme dag hadde hatt telefonsamtaler med fire andre statsledere, inkludert Russlands Vladimir Putin, og at samtalen med den australske statsministeren var den "desidert verste".

Bakgrunnen for den negative tonen skal ha vært at Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.

–Dette er den verste avtalen noensinne, skal den amerikanske presidenten ha sagt.

Han skal videre ha påstått at avtalen, som ble inngått av Obama-administrasjonen, vil få ham "politisk drept" og anklaget Australia for å eksportere "de neste Boston-bomberne".

Avisen oppgir ingen kilde for påstandene, og en talsperson for Det hvite hus ønsker ikke å kommentere saken. En høytstående kilde i Trump-administrasjonen bekrefter imidlertid at samtalen var fiendtlig og følelsesladet.

Heller ikke Turnbull vil kommentere saken. Da han torsdag ble konfrontert med rapportene, slo han fast at forholdet mellom Australia og USA fortsatt står sterkt.

Kort tid senere gikk imidlertid Trump ut på Twitter, hvor han fortsatte å kritisere Australia-avtalen.

–Kan du fatte dette? Obama-administrasjonen gikk med på å ta imot tusenvis av ulovlige innvandrere fra Australia. Hvorfor? Jeg skal studere denne dumme avtalen, skriver Trump.

Tirsdag opplyste en kilde i Det hvite hus at USA vil ta imot flyktningene fra de australske leirene, men at de må gjennom svært strenge kontroll- og sikkerhetsvurderinger.

(©NTB)