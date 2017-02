Tre pågrepet for bomber mot svenske asylmottak

- Vår oppfatning er at samtlige tre er eller tidligere har vært medlemmer av Nordiska motståndsrörelsen, sier det svenske sikkerhetspolitiet Säpos pressesjef Mats Ljungqvist.

5. januar ble en person alvorlig skadd da en bombe eksploderte utenfor et asylmottak i Göteborg.

Onsdag i forrige uke ble det funnet en sprengladning utenfor en bolig for nyankomne asylsøkere på Lilleby camping i samme by. Dersom bomben hadde blitt detonert, kunne den ha forårsaket stor skade, mener Säpo.

Torsdag opplyser Säpo at tre menn er siktet i forbindelse med de to hendelsene. To av dem ble pågrepet denne uka, mens en tredje sitter varetektsfengslet, mistenkt for et bombeangrep utenfor fagforeningen Syndikalisternas lokaler i Göteborg i november i fjor. Ingen ble skadd i eksplosjonen.

Säpo setter nå angrepene i sammenheng, og én av de pågrepne mennene er mistenkt for å ha vært innblandet i alle de tre angrepene.

