Norge delaktige da politiker ble frigjort i Colombia

Regjeringen og ELN, som er Colombias største aktive opprørsgruppe, ble i januar enige om å starte formelle fredssamtaler 7. februar. Samtalene har blitt utsatt to ganger tidligere fordi ELN ikke har etterkommet kravet om å slippe fri kongressmedlemmet Odín Sánchez, som geriljaen har holdt fanget i nesten ett år.

ELNs betingelse for å frigi gisselet, var at regjeringen benåder to ELN-medlemmer. Nå er begge betingelser innfridd. I kulissene var norske diplomater del av en humanitær kommisjon sammen med blant annet den katolske kirken og Det internasjonale Røde Kors, opplyser Utenriksdepartementet.

Fornøyd Brende

Sanchez ble overlevert til Røde Kors-arbeidere i den avsidesliggende jungelregionen Choco vest i Colombia. Den colombianske regjeringen bekreftet torsdag frigivelsen.

- Jeg er svært glad for at den colombianske ELN-geriljaen i dag har frigitt det tidligere kongressmedlemmet Odín Sánchez samtidig som to benådede ELN-fanger ble løslatt, sier Norges utenriksminister Børge Brende (H).

- At den humanitære avtalen mellom partene nå er gjennomført, betyr at formelle fredsforhandlinger mellom colombianske myndigheter og ELN kan begynne, tilføyer han.

Erstattet broren

Sanchez har vært holdt hos ELN siden mars 2016, da han meldte seg frivillig til å erstatte sin syke bror Patrocinio Sanchez, tidligere guvernør i departementet Choco, som hadde vært i fangenskap siden august i 2013.

Norge vil legge til rette for forhandlingene sammen med Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela. Norge bidro også i forhandlingene som i fjor resulterte i en endelig fredsavtale med landets største gerilja FARC.

(©NTB)