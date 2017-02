Neste skritt på veien mot brexit

Selv om et solid knippe Labour-representanter brøt rekkene og stemte mot onsdagens lovforslag, ble det vedtatt med god margin etter 17 timers debatt i Underhuset. Dermed har tory-statsminister Theresa May fullmakt til å utløse den såkalte artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som er starten på den formelle utmeldelsesprosessen.

Torsdag skal May legge fram en såkalt hvitbok for Parlamentet hvor regjeringen presenterer sin strategi for utmeldelsen.

–Den vil gjenspeile regjeringens plan, sier en talskvinne for May. Statsministeren har sagt at hun vil ha slutt på fri bevegelighet fra EU og inn i Storbritannia, noe som i praksis innebærer å si farvel til EUs indre marked.

Regjeringen hadde i utgangspunktet tenkt å omgå Parlamentet, men landets høyesterett fastslo at de folkevalgte måtte gi sin velsignelse. Den britiske grunnloven, som i står grad bygger på sedvane, levner ingen tvil om nasjonalforsamlingens suverenitet.

Mange av dem som sitter i Underhuset drev valgkamp mot utmeldelse, men folket ville det altså annerledes og stemte i juni i fjor for å forlate unionen. Skottene vil gjerne bli i EU, og de skotske nasjonalistene i SNP prøvde seg med et endringsforslag som skulle spore av hele prosessen – uten å lykkes. Labour-leder Jeremy Corbyn hadde gitt klar beskjed til sine medlemmer om å ikke blokkere fullmakten, men det er ikke klart hva slags represalier som venter ordrenekterne.

Selv om onsdagens fullmakt ble gitt tross et mindre opprør i Labour, kan lovforslaget fortsatt strande i Overhuset. Der har ikke De konservative flertall, og de høye damer og herrer er ikke like bekymret for å gjøre seg upopulære i opinionen.

