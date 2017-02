Manuell stemmetelling skal beskytte mot hacking

Valget i Nederland 15. mars er det første i en rekke viktige valg i Europa i et valgår der mange følger nøye med på fremveksten av populistiske partier og partier på ytterste høyre fløy.

–Jeg kan ikke utelukke at statlige aktører kan prøve å skaffe seg fordeler ved å påvirke politiske avgjørelser og den offentlige opinionen i Nederland, sier innenriksminister Ronald Plasterk.

Nederlandske myndigheter er allerede årvåkne med tanke på mulige dataangrep, etter at etterretningsorganisasjonene i USA konkluderte med at Russland forsøkte å påvirke valget i USA i Donald Trumps favør.

Plasterk sier til nasjonalforsamlingen at bekymring for sårbarheten til dataprogrammene som brukes av landets valgkommisjon «har ført til spørsmål om hvorvidt det kommende valget kan bli manipulert. I et brev til parlamentarikerne sier han at «det ikke kan være fnugg av tvil om valgresultatet» og at det derfor er besluttet at resultatene skal bergenes på grunnlag av en manuell opptelling.

