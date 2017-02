Duterte lover å drepe flere i narkokrig

I en tale torsdag sa Duterte blant annet at han lover å drepe flere narkotikaforbrytere og rusbrukere.

Presidenten sa videre at han hever narkotikaspørsmålet til en nasjonal sikkerhetstrussel, og at han kommer til å be om assistanse fra alle landets væpnede styrker.

Mer enn 6.500 mistenkte narkotikaforbrytere og rusbrukere er blitt drept siden Duterte ble innsatt som president i juni 2016. Av disse er 2.500 drept av politiet i aksjoner mot narkotika, ifølge en oversikt fra det nasjonale politiet.

