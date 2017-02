Trippeldrapsmann henrettet i USA

USAs høyesterett avviste en søknad om å utsette henrettelsen, og guvernør Eric Greitens ville heller ikke gripe inn. Mark Christenson ble dermed den første personen til å bli henrettet i Missouri siden mai i fjor.

I 1998 brøt Christenson og fetteren han seg inn i et hus for å stjele en bil. De to var henholdsvis 18 og 17 år gamle den gangen. Christenson voldtok kvinnen som bodde der, mens datteren på åtte og sønnen på ni befant seg i huset.

Ett av barna kjente igjen Christensons fetter, og de to innbruddstyvene kjørte deretter familien på tre til et vann der de drepte dem. De to unge mennene ble pågrepet i California etter åtte dager på rømmen,

Fetteren gikk med på å vitne mot Christenson og ble selv dømt til livstids fengsel.

