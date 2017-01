Tre personer pågrepet og terrorsiktet i Berlin

Ifølge avisen Bild er arrestasjonene en del av en etterforskning av mulige «alvorlige voldshandlinger rettet mot staten». Avisen sier det «ikke er noen antydning til at det var konkrete planer om å gjennomføre et angrep i Tyskland». En polititalsmann sier til nyhetsbyrået AFP at de pågrepne «planla å reise til krigssoner», trolig i Irak eller Syria.

De siktede er 21, 31 og 45 år gamle, opplyser polititalsmannen, som ikke oppgir om det er menn eller kvinner som er arrestert. Ifølge Bild er de pågrepne menn. Talsmannen sier etterforskerne mistenker at de tre prøvde å komme seg til en treningsleir for å øve på å gjennomføre angrep.

Minst to av de pågrepne bodde i Berlin. Mennene skal ha tilknytning til ekstremistgruppen IS i Syria og Irak, og en av bygningene hvor politiet gjennomførte en razzia, var en moské som Anis Amri hadde forbindelse til. Amri gjennomførte lastebilangrepet mot et julemarked i den tyske hovedstaden. Tolv personer ble drept i angrepet.

Politiet har ikke bekreftet noen forbindelse til IS, som tok på seg ansvaret for angrepet i desember.

