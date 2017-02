Senatet har godkjent Rex Tillerson som ny utenriksminister

Tillerson ble først vedtatt med 56 mot 43 stemmer, men en av senatorene valgte å trekke sin stemme. En ny avstemningsrunde ble gjennomført, og der ble Tillersons nominasjon vedtatt med 55 mot 43 stemmer. Da dette resultatet ble klart, ble det igjen åpnet for en ny runde med stemmegivning. Utfallet ser imidlertid ikke ut til å bli endret.

- Han har en internasjonal arbeidserfaring som vil komme til god nytte når han blir vår neste utenriksminister, sa republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, mandag.

President Trump har presset på for å få godkjent sine kandidater til regjeringsposisjoner når han tar fatt på jobben med å styre USA. Det hvite hus har beskyldt demokratene i Kongressen for å trenere og hindre prosessen.

Så langt er bare tre av de viktigste regjeringsmedlemmene på plass: forsvarsminister James Mattis, ministeren for innenlands sikkerhet John Kelly og CIA-sjef Mike Pompeo. I tillegg er Nikki Haley godkjent som ny FN-ambassadør, som også er en posisjon på regjeringsnivå.

Tillerson-avstemningen blir av New York Times beskrevet som den mest omstridte utenriksminister-avstemningen i nyere amerikansk historie. Hadde det ikke vært for at fire demokrater stemte for Tillerson, ville han ha fått stemmer kun fra de 52 republikanerne i Senatet. Det er 47 demokrater i forsamlingen.

I motsatt ende av skalaen befinner blant andre Condoleezza Rice seg. Hun ble godkjent som utenriksminister i 2005 med 85 mot 13 stemmer. Henry Kissinger ble i 1973 godkjent med 78 mot 7 stemmer.

(©NTB)