SAS oppretter baser i Spania og London

En ny, irsk luftfartstillatelse (AOC) skal gjøre det mulig å opprette to baser i London og Spania. I en pressemelding opplyser selskapet at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene. Det vil i hovedsak dreie seg om ruter til feriemål hvor SAS møter sterk konkurranse fra lavprisselskaper.

- Vi snakker om en håndfull fly som vi kommer til å plassere i London eller Spania. I forhold til vår totale produksjon snakker vi kanskje om mellom 5 og 10 prosent, sier selskapets toppsjef Rickard Gustafson.

Planen er at de nye basene skal være på plass innen neste vintersesong.

Skuffede ansatte

Opprettelsen av basene vil gjøre det mulig å ansette medarbeidere på vilkår som medfører lavere kostnader for selskapet. Også i forbindelse med framleggelsen av årsregnskapet i desember luftet SAS muligheten for å flagge ut deler av flåten til andre land.

Lønnsnivået er ikke så mye høyere i Skandinavia enn andre europeiske land, ifølge Gustafson. Men skatter, pensjonskostnader, sykelønnsordninger og andre sosiale kostnader gjør det billigere å ansette folk i Storbritannia og Spania.

- Samlet sett ser vi at kostnaden for arbeidskraft er 35-40 prosent lavere i mange andre land i Europa enn i Skandinavia, sier SAS-sjefen.

Fagorganisasjonen CAU, som organiserer kabinansatte i SAS, er lite begeistret for SAS-ledelsens nye grep.

- For CAU er det uforståelig at man benytter seg av et slikt grep, ikke minst når selskapet delvis er eid av skandinaviske regjeringer, sier CAUs leder Christa Ceré.

Nedbemanninger

Gustafson sier nedbemanninger som følge av at de nye basene opprettes, trolig kan skje med naturlig avgang. Han regner ikke med at mange ansatte blir overtallige.

SAS har aldri tidligere etablert baser utenfor Skandinavia, skriver E24. De nye planene betyr at selskapet legger seg på en organisasjonsmodell som ligner mer på konkurrenten Norwegians. Omfanget av SAS' basevirksomhet utenfor Skandinavia blir likevel langt mindre.

Etter at nyheten om basene ble kjent onsdag morgen, steg SAS-aksjen med omtrent 5 prosent.

