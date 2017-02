Rapport: Handel med Kina har kostet millioner av jobber i USA

En tredel av jobbene som har gått tapt mellom 2001 og 2015, er i industrien, heter det i rapporten fra tenketanken Economic Policy Institute (EPI). Instituttet sier industrien har blitt uthulet av en stadig økende avhengighet av import fra Kina, samt urettferdig kinesisk handelspraksis.

Den partipolitisk uavhengige tenketanken publiserer rapporten samtidig som den nye administrasjonen til president Donald Trump vil røske opp i den etablerte handelspolitikken, som Trump har gitt skylden for at amerikanske industriarbeidsplasser forsvinner til Kina og Mexico. Trumps rådgiver Peter Navarro har lenge beskyldt Kina for å føre en handelspolitikk som direkte undergraver den amerikanske økonomien.

Datamaskiner og elektronikk er hardest rammet av jobbflukten. 1,2 millioner arbeidsplasser har gått tapt i denne sektoren.

Handelsunderskuddet med Kina er mer enn firedoblet i perioden. Direktør Marcus Noland ved Peterson Institute of International Economics mener likevel premisset om en direkte sammenheng mellom handelsunderskudd og færre arbeidsplasser er feil. Han sier USA i dag er i nærheten av full sysselsetting til tross for et underskudd på nesten 500 milliarder dollar i handelen med Kina.

Ifølge tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet er det færre industrijobber nå enn da Barack Obama kom til makten i 2009, midt under finanskrisen. Men antallet arbeidsplasser har økt med 800.000 siden februar 2010.

