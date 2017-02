Rapport: Afghanistans regjeringsstyrker på vikende front

Resten av distriktene er kontrollert eller under påvirkning av opprørere, skriver USAs Special Inspector General for Afghan Reconstruction (SIGAR).

I rapporten heter det at andelen regjeringskontrollerte distrikter har falt fra 63 til 52 prosent bare i løpet av perioden fra august til november i fjor. Dette bestrides imidlertid av Afghanistans forsvarsdepartement, som insisterer på at bare åtte distrikter er kontrollert av Taliban.

Samtidig som regjeringsstyrkene strever med å slå tilbake Taliban og andre opprørere, har antallet drepte soldater og politifolk økt. 6.785 ble drept fra januar til midten av november i fjor, ifølge SIGAR. 11.777 skal ha blitt såret.

19.000 angrep

Tapstallet var betydelig høyere enn i 2015, da NATO overlot ansvaret for sikkerheten i landet til de afghanske styrkene. Antallet afghanske soldater og politifolk skal være synkende, mens landets enorme narkotikaproduksjon øker ytterligere.

Selv om afghanske myndigheter benekter å ha mistet kontrollen over halve landet, anslår de at opprørsgrupper har gjennomført 19.000 angrep i løpet av de siste ti månedene.

NATOs operasjon i Afghanistan har vært alliansens lengste og mest omfattende noensinne. Norge hadde tidligere hovedansvaret for en sikkerhetsstyrke i Maimana i den nordlige delen av landet.

117 milliarder dollar

SIGAR er et amerikansk statlig organ som ble opprettet for snart ti år siden etter rapporter om at flere hundre millioner dollar var gått tapt på grunn av korrupsjon og dårlig styring i Afghanistan.

Den nye SIGAR-rapporten er den første som offentliggjøres etter at Donald Trump overtok som president. SIGAR-sjefen John Sopko mener dette er en god anledning til å reflektere rundt de 117 milliarder dollarene som USA har brukt på Afghanistan siden landet ble invadert i 2001.

(©NTB)