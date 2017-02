May kritiserer Trumps innreiseforbud

- Denne regjeringen er klar på at denne politikken er feil. Vi ville ikke gjort dette, sa May i Parlamentet onsdag.

Hun mener innreiseforbudet som Trump har innført, kan bidra til splittelse.

Første gang May kommenterte saken, var på en pressekonferanse i Tyrkia i helgen, dagen etter at hun møtte Trump i Washington. På pressekonferansen nøyde hun seg med å slå fast at USA selv er ansvarlig for sin flyktningpolitikk.

Hun fikk mye kritikk for ikke å kritisere innreiseforbudet. Noen timer senere sendte statsministerens kontor ut en uttalelse hvor det ble klargjort at hun er uenig i Trumps beslutning.

Innreiseforbudet gjelder mange reisende fra sju overveiende muslimske land, og flyktninger. For de fleste gruppene som omfattes, skal forbudet i første omgang gjelde i noen måneder.

