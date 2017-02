Israel godkjenner over 3.000 nye bosetninger

De nye boligene, inkludert 2.000 som skal bygges umiddelbart, er godkjent av statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Avigdor Lieberman, skriver avisen Haaretz tirsdag og henviser til Liebermans stab. Kunngjøringen oppfattes som et tegn på at Israel er blitt modigere etter at Donald Trumps regjering tok over i USA. Den nye administrasjonen regnes som mer Israel-vennlig enn Barack Obamas regjering.

Tidligere samme dag utstedte den israelske hæren en utkastelsesordre til de rundt 40 familiene som bor i den ulovlige utposten Amona. de har fått 48 timer på seg til å forlate hjemmene sine. Israels høyesterett konkluderte i 2014 med at Amona, som er bygget på land eid av palestinere fra byer i området, må tømmes innen 8. februar.

Samtlige bosetninger på vestbredden regnes som ulovlige i henhold til folkeretten, men Israel er ikke enige i dette.

