Iran bekrefter rakett-test og benekter avtalebrudd

-Dette er en styrking av den iranske forsvarsevnen og strider ikke mot atomavtalen eller FN-resolusjon 2231, sa Dehghan onsdag, ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA.

FN-resolusjon 2231 ber om at Iran tar en pause på inntil åtte år i aktiviteter knyttet til raketter som kan frakte atomvåpen. Resolusjonen ble vedtatt kort tid etter at atomavtalen med Iran ble signert i 2015.

-Dette er en del av et langsiktig program. Vi har tidligere kunngjort at vi kommer til å produsere det materiellet som er nødvendig for å forsvare våre nasjonale interesser. Ingen kan påvirke den beslutningen, sier forsvarsministeren.

Amerikanske medier meldte mandag at Iran hadde gjennomført en test av en langtrekkende rakett. Det ville den iranske regjeringen i første omgang ikke kommentere.

Tirsdag nøyde landets utenriksminister Mohammad Javad Zarif seg med å fastslå at Irans militære raketter ikke er en del av avtalen om landets atomprogram. Han hevder at de iranske rakettene ikke er laget for å frakte atomstridshoder.

(©NTB)