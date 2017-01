IPhone gir ny salgsrekord for Apple

Overskuddet falt med 2,6 prosent og endte på 17,9 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 149 milliarder kroner med dagens kurs.

Etter lanseringen av iPhone 7 tok salget av selskapets mobiltelefoner seg opp. Det ble solgt 78,3 millioner telefoner i siste kvartal, noe som ga bidro til en omsetningsrekord på 78,4 milliarder dollar. det er 2,5 milliarder mer enn i samme kvartal året før. Salgsveksten vil trolig bidra til å berolige de investorene som er bekymret for svakere etterspørsel etter iPhone. Samtidig mener enkelte analytikere at selskapet er blitt for avhengige av det som er Apples viktigste produkt.

Apple-aksjen steg 2,5 prosent i ettermarkedshandelen etter at tallene ble lagt fram.

(©NTB)