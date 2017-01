Flere tusen homofile briter benådet posthumt

En lov om benådning trådte i kraft tirsdag og omfatter 49.000 britiske menn, men personer som fortsatt er live må søke om individuell benådning. Loven har fått navn etter Alan Turing, som var ledende i arbeidet med å knekke tyske koder under andre verdenskrig. Turing var homofil og ble dømt for «grov uanstendighet" i 1952. I stedet for fengsel ble han utsatt for kjemisk kastrering. To år senere døde han av forgiftning i det som antas å ha vært et selvmord.

Dronning Elizabeth benådet Turing i 2013, noe som utløste krav om en massebenådning og banet vei for vedtaket som fikk lovs kraft denne uken.

–Dette er virkelig en milepæl. Vi kan ikke gjøre om all den smerten som er forårsaket, men vi har sagt unnskyld og innført tiltak for å bøte på uretten, sier visejustisminister Sam Gyimah.

–En ny viktig milepæl for likeverd er nedfelt i loven. Homo- og biseksuelle menn, som har fått advarsler og dommer for å kysse, holde hverandre i hendene eller bare sjekke opp menn, kan nå få disse «forbrytelsene» strøket, sier organisasjonen Stonewall, som kjemper for homofiles rettigheter.

«Private homofile handlinger mellom menn» over 21 år ble avkriminalisert i England og Wales i 1967, mens loven i Skottland først ble endret i 1980 og i Nord-Irland i 1982. Lenge etter avkriminaliseringen var også den seksuelle lavalder høyere for homofile menn enn for andre.

