Fillon anklager venstresiden for "statskupp"

- Vi står overfor et institusjonelt statskupp, sa Fillon da han onsdag talte til partifeller i den franske nasjonalforsamlingen. Han sa også at anklagene mot ham stammer fra venstresiden.

Møtet fant sted bak lukkede dører, men personer som var til stede, har lekket Fillons uttalelser til flere nyhetsbyråer. Ifølge kildene ba Fillon de tilstedeværende om "å holde ut i 15 dager" og være "solidariske" i påvente av at myndighetene etterforsker hvilke arbeidsoppgaver hans kone har gjort for den statlige lønnen hun har fått utbetalt.

Fillons ordbruk fordømmes av den franske sosialistregjeringen.

- Uakseptabelt, sier regjeringens talsmann Stéphane Le Foll til avisen Le Monde.

Daler på målinger

Påstandene om at Fillons kone Penelope er blitt lønnet som hans assistent i en årrekke uten å ha utført konkrete arbeidsoppgaver, har nå også begynt å gjøre utslag på meningsmålingene. Tidligere har Fillon vært en klar favoritt til å vinne vårens presidentvalg.

Nå viser en måling for første gang at han risikerer å bli slått ut allerede i første valgrunde. I målingen, som er utført av Les Echos, får Fillon kun 19-20 prosents oppslutning, mens tidligere økonomiminister Emmanuel Macron får 22-23 prosent og Nasjonal fronts leder Marine Le Pen får 26-27 prosent. Dermed har Fillon mistet 5 prosentpoeng på meningsmålingene på bare en uke.

- Lønnet barn

Onsdag publiserte magasinet Le Canard Enchaine nye anklager mot Fillon og hans familie. I den siste saken hevdes det at Fillon ansatte to av sine barn i nasjonalforsamlingen og betalte dem i underkant av 750.000 kroner - en lønn som dekkes av offentlige midler. Hans kone er under lupen for å ha mottatt mer enn 7 millioner kroner for arbeid hun tilsynelatende ikke utførte mellom 1998 og 2007.

Fransk politi gjennomsøkte Fillons kontorer tirsdag og beslagla en rekke dokumenter. Ifølge magasinet er det ikke funnet bevis på at Penelope Fillon har utført noe arbeid for lønnen hun har fått utbetalt.

I forrige uke hevdet Fillon at konen "alltid" har jobbet for ham, med taleskriving og å møte folk i hans sted. Det er ikke ulovlig å ansette familiemedlemmer som assistenter, men i dette tilfellet er det ikke klart hva slags arbeid som er gjort.

Fillon er presidentkandidat for Republikanerne og har tidligere vært statsminister mens Nicolas Sarkozy var president. Han har sagt han vil trekke seg dersom det blir tatt ut tiltale mot ham.

(©NTB)