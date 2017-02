Filippinsk minister: -Kriminelle er ikke mennesker

Uttalelsen fra justisminister Vitaliano Aguirre kommer samme dag som regjeringen måtte tåle skarp kritikk i en ny rapport fra Amnesty International. Menneskerettsorganisasjonen anklager filippinsk politi for å ha drept forsvarsløse mennesker. Den mener at overgrepene er så omfattende at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten. Men justisministeren er langt fra enig.

- De kriminelle, narkobaronene, narkolangerne, de er ikke menneskeheten, sier Aguirre.

I sin rapport anklager Amnesty politiet også for for å fabrikkere bevis og betale leiemordere og politifolk for å drepe narkomane. Noen av ofrene skal ha vært helt nede i åtteårsalderen.

- Politiet oppfører seg som den kriminelle underverdenen de skal bruke loven mot, heter det i rapporten.

Politiet skal ha drept 2.555 personer siden president Rodrigo Duterte kom til makten for sju måneder siden. I tillegg har nær 4.000 mennesker dødd under uklare omstendigheter, viser offisielle tall.

Duterte har uttalt at han vil være glad hvis han kan "slakte" tre millioner narkomane, og han har sammenlignet narkokrigen med Adolf Hitlers forsøk på å utrydde jødene.

