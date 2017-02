Første brexit-avstemning unnagjort i Parlamentet

Avstemningen i Underhuset onsdag kveld fant sted etter to dager med diskusjoner. Flere parlamentarikere, blant dem også medlemmer av opposisjonen, sa de respekterer velgernes beslutning 23. juni i fjor om å melde Storbritannia ut av EU.

EU-vennlige folkevalgte fra opposisjonen gjør det imidlertid klart at de vil forsøke å få vedtatt tilføyelser til brexit-utmeldingen, for å hindre det de frykter vil påføre landet et økonomisk slag i ansiktet.

Regjeringen i Storbritannia har som mål å få vedtatt brexit-vedtaket innen utgangen av mars, slik at Storbritannia kan utløse utmeldingsklausulen i EU-avtalen og innlede to år med forhandlinger med EU.

Statsminister Theresa May skal torsdag, etter krav fra opposisjonen, legge fram regjeringens brexit-plan i form av en såkalt hvitbok.

Underhusets avstemning onsdag kveld var ikke endelig. I neste uke skal Underhuset gjennomføre den endelige avstemningen, før forslaget behandles av lordene i Overhuset.

Både Labour og det skotske nasjonalistpartiet SNP har varslet at de ønsker endringer i forslaget. Det er likevel ikke ventet at et flertall av de folkevalgte vil legge store hindringer i veien for EU-utmeldingen.

