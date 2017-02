Canada kritiserer mediene etter Quebec-angrepet

Statsminister Justin Trudeaus kommunikasjonsdirektør Kate Purchase langet ut mot Fox News i et brev som nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i. Kanalen la ut en Twitter-melding der de beskrev gjerningsmannen bak terrorangrepet mot en moské i Quebec by som "av marokkansk avstamming". Etter brevet fra Purchase slettet Fox News tweeten og beklaget feilen.

-Disse tweetene som Fox News har lagt ut, sverter minnet til de seks ofrene og deres familier ved å spre misledende informasjon, spekulere i identitet og skape frykt og splittelse i samfunnet vårt, skrev Purchase i brevet.

Flere medier som omtalte saken, deriblant NTB, siterte anonyme etterforskningskilder fra lokale medier som hevdet at det var to mistenkte og at den ene angivelig hadde marokkansk bakgrunn. Opplysningen ble omsider rettet opp da politiet presiserte at bare én mann er mistenkt - en franskcanadisk student.

Seks personer ble drept og åtte såret i angrepet mot moskeen. Trudeau betegnet angrepet som en terrorhandling.

Andre medier i Quebec er blitt kritisert av provinsens førsteminister Philippe Couillard for å spre intoleranse og hat.

