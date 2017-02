Ban Ki-moon stiller ikke til presidentvalg i Sør-Korea

- Jeg er veldig skuffet over de gammeldagse, trangsynte, egoistiske holdningene til noen politikere, og jeg har konkludert med at det hadde vært meningsløst å forsøke å samarbeide med dem, sa Ban på en pressekonferanse i Seoul onsdag.

Ban er blant verdens mest anerkjente sørkoreanere, og onsdagens kunngjøring overrasket mange. Før han gikk av som FN-sjef på tampen av fjoråret, antydet han at han vurderte å stille som presidentkandidat for regjeringspartiet.

Etter ti år i New York vendte han hjem i januar, og mange forventet at han skulle stille i presidentvalget som etter planen skal holdes senere i år. I ukene etter at han flyttet tilbake til Sør-Korea, reiste han rundt i landet og møtte flere innflytelsesrike politikere. Reisene omtales som en uoffisiell valgkamp.

Men han har slitt med kritikk fra mediene om at han har for vage forslag til politiske løsninger, og populariteten hans har sunket på meningsmålingene. En måling som ble publisert tidligere denne uken, viser at Ban får bare 13,1 prosent oppslutning, mens den venstreorienterte kandidaten Moon Jae-in får 32,8 prosent oppslutning.

-Jeg kommer til å trekke meg fra politikken. Jeg beklager å måtte skuffe mange mennesker, sa Ban på onsdagens pressekonferanse.

Sør-Koreas skandalerammede president Park Geun-hye anklages for korrupsjon og er suspendert i påvente av en beslutning om hun skal stilles for riksrett.

(©NTB)