Tyrkia refser Trumps flyktningpolitikk

-Det er ikke mulig å godta dette. Denne politikken bør omgjøres, sier visestatsminister Numan Kurtulmus. Han mener politikken er drevet av islamofobi og fremmedfrykt.

-Det er svært støtende at en slik avgjørelse ble tatt i et land som USA, som er kjent som en smeltedigel for ulike religioner og folkegrupper, sier han videre.

Det er første gang tyrkiske myndigheter kritiserer Trumps avgjørelse om å nekte statsborgere fra sju utvalgte muslimske land innreise de neste 90 dagene. I tillegg er USAs grenser stengt for syriske flyktninger på ubestemt tid.

(©NTB)