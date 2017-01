Trump-regjeringen dypt bekymret over Ukraina-kamper

Byen Avdiivka i Øst-Ukraina er regjeringskontrollert, men omringet av prorussiske separatister. De siste dagene har kampene blusset opp, og ukrainske myndigheter har begynt planlegging for å evakuere tusenvis av innbyggere.

-Kampene har ført til flere titall militære ukrainske ofre og ti sivile ofre. I tillegg er 17.000 sivile, blant dem 2.500 barn, uten vann, varme og elektrisitet, sier fungerende talsmann for amerikansk UD, Mark Toner.

-For å avverge en større humanitær krise, tar vi til orde for en umiddelbar, gjennomførbar våpenhvile og full og uhindret tilgang for observatører fra OSSE, legger han til.

Amerikansk UD er fortsatt i en overgangsfase, ettersom president Donald Trumps nominerte utenriksminister Rex Tillerson ennå ikke har blitt godkjent i Senatet.

EU, Tyskland og Europarådet har også uttrykt dyp bekymring over utviklingen. Russiske myndigheter har også gitt uttrykk for bekymring, men mener ukrainske styrker startet kampene.

(©NTB)