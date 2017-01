Trump avsetter USAs fungerende justisminister etter at hun ikke ville forsvare presidentordren hans.

Sally Yates, som ble utnevnt av Obama-administrasjonen, fungerte som justisminister i påvente av at Donald Trumps kandidat Jeff Sessions godkjennes i Kongressen. Mandag fikk hun sparken etter at hun hadde sagt at så lenge hun satt i sjefsstolen, ville justisdepartementet ikke kjempe i retten for å forsvare Trumps omstridte presidentordre om flyktninger.

–Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte p innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

–Jeg er ansvarlig for å sikre at den rettslige posisjonen vi inntar er i tråd med denne institusjonens forpliktelse til å etterstrebe rettferdighet og stå for det som er rett, skrev Yates i et brev til advokatene i departementet, ifølge New York Times.

–Foreløpig er jeg ikke overbevist om at det å forsvare presidentordren er i tråd med dette ansvaret og jeg er heller ikke overbevist om at ordren er lovlig.

Ifølge Det hvite hus skal Dana Boente overta Yates' oppgaver inntil Sessions er godkjent og innsatt.

Trump har innført midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger. For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder.

(©NTB)