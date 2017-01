Solberg tar med seg Trump-hodepinen til Paris

–Det er ikke noe vi har avtalt å snakke om, men det er jo naturlig å høre hvilke konsekvenser det vil ha, sier Solberg til NTB i forkant av besøket.

Det er Frankrike som har tatt initiativ til møtet. Forholdet til USA i bred forstand er ett av temaene de to statsministrene skal snakke om, men en rekke andre spørsmål står også på agendaen, deriblant sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid i EU, tiltak mot terror og voldelig ekstremisme, utviklingen internasjonalt og i Europa, brexit og bilaterale saker mellom Norge og Frankrike. I tillegg kan forholdet til Russland og situasjonen i Ukraina og Syria komme opp.

Det midlertidige innreiseforbudet som USAs president Donald Trump har innført for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land, er "feil medisin", mener Solberg.

–Vi har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden for å høre hvordan de har tenkt å praktisere dette, også overfor våre statsborgere. Det er mange med dobbelt statsborgerskap som har jobbopphold eller studieopphold i USA, som blir rammet av dette, sier Solberg.

Hun legger til at hun har forståelse for at innreiseforbudet opprører mange nordmenn. (©NTB)