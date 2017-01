Solberg: -Vi må ikke gå på akkord med verdiene våre

-Jeg mener det er viktig at vi står opp for våre verdier, sier Solberg til NTB etter møtet.

-Særlig i kampen mot terror er det en kamp om hjerter og om hvilke verdier som skal vinne. Da bør ikke vi gå på akkord med våre, sier hun.

Solberg sier politikken til en ny president i USA alltid vil være et naturlig samtaletema for europeiske ledere.

-Men akkurat nå har det kommet enkeltsaker, som blant annet dette innreiseforbudet, som har vært vanskelige for oss alle, sier Solberg.

«Interessant diskusjon»

Cazeneuve sa i en kort kommentar til norsk presse at det hadde vært en veldig interessant diskusjon.

Han tok imot Solberg i borggården i Matignon, den fornemme residensen i Paris der han har sitt kontor.

Etter Trumps overtakelse som president i USA har spesielt det midlertidige innreiseforbudet for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land skapt bekymring, både på norsk og på fransk side.

-Den store konsekvensen er hvilket signal dette gir om at det største landet i koalisjonen mot terror og for å slå tilbake IS bruker et instrument som ikke er målrettet mot terror, men som retter seg mot alle borgere med bakgrunn fra noen land, sier Solberg om presidentordren fra Trump.

Mange temaer

EU-president Donald Tusk sendte tirsdag et brev til EUs stats- og regjeringssjefer der han omtaler USAs nye regjering som en trussel mot EU.

Solberg mener at mange land har opplevd det som enkelt å samarbeide med den forrige amerikanske administrasjonen. Hun tror at også Donald Trump vil innse at USA trenger et godt samarbeid med Europa.

-Særlig etter at man så det endrede sikkerhetspolitiske bildet i Europa, så har amerikanerne snudd seg mer mot Europa. Jeg tror jo at amerikanerne også framover vil se at det er viktig å ha gode venner i Europa, sier hun.

Det var Frankrike som tok initiativ til møtet. I tillegg til forholdet til USA i bred forstand sto også en rekke andre spørsmål på agendaen, deriblant sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid i EU, tiltak mot terror og voldelig ekstremisme, utviklingen internasjonalt og i Europa, brexit og bilaterale saker mellom Norge og Frankrike.

(©NTB)