Pentagon vil unnta irakere fra innreiseforbud

Departementet, i dagligtale kjent som Pentagon, holder på å lage en liste over irakere som har jobbet for de amerikanske styrkene, som blant annet stridende og som tolker, «ofte med stor fare for eget liv», sier talsmann Jeff Davis.

–Vi sikrer at de som tydelig har vist en vilje til å kjempe side om side med oss og støtte oss, at deres navn gjøres kjent for etatene som godkjenner hvem som får slippe inn i landet, sier han.

Irak er ett av sju land som er omfattet av en tre måneder lang visum- og innreisenekt, nedfelt i en presidentordre signert av Donald Trump fredag. De andre landene er Iran, Libya, Jemen, Somalia, Sudan og Syria. I tillegg er alle flyktninger nektet innreise i 120 dager mens flyktninger fra Syria er nektet på ubestemt tid. Forbudet har ført til demonstrasjoner i USA og kraftige reaksjoner i inn- og utland.

