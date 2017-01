Merkel og Löfven vil ha sterkt Europa i en urolig tid

–Vi trenger et mer harmonisert samarbeid, og at landene i EU deler på ansvaret for å ta imot flyktninger, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven på en felles pressekonferanse med Merkel i Stockholm.

Han skrøt av Angela Merkel, en statsleder han mener deler hans grunnleggende verdier. Samtidig påpekte han de felles utfordringene Tyskland, Sverige og resten av EU står overfor.

–Det er ingen tvil om at vi nå står overfor store utfordringer. Det er dypt beklagelig at USA har stoppet alle reiser for borgere fra sju land. Det er alt annet enn bra. EU spiller en viktig rolle for verdivurderinger og menneskerettigheter, sa han.

Merkel trakk frem andre utfordringer, blant annet at EU nå går inn i tøffe forhandlinger med Storbritannia etter at det britiske folk stemte for at landet skulle melde seg ut av EU.

–Nå er det viktig at vi som er igjen, samarbeider så vi fortsatt vil ha gode relasjoner med Storbritannia. Vi skal samtidig ikke glemme våre egne arbeidsoppgaver, for eksempel å skape et digitalt indre marked og bekjempe arbeidsløsheten, sa hun. (©NTB)