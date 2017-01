Heftig debatt om Trump-besøket i Storbritannia

Uttalelsene faller samme dag som flere tusen briter protesterte mot innreiseforbudet Trump har innført for borgere fra sju hovedsakelig muslimske land.

Det britiske Parlamentet skal 20. februar holde en debatt om Donald Trumps planlagte statsbesøk til Storbritannia.

Det opplyste Parlamentet tirsdag. Over 1,6 millioner mennesker har undertegnet et opprop med krav om at Trump ikke må få komme til landet på offisielt statsbesøk.

Forhastet

Peter Ricketts er medlem av Overhuset og har tidligere blant annet vært nasjonal sikkerhetsrådgiver under David Cameron, departementsråd i britisk UD og NATO-ambassadør. Han mener at Trump ikke burde inviteres på statsbesøk, men heller på et offisielt besøk, som er bærer mer preg av et arbeidsbesøk og ikke er omfattet av like mye pomp og prakt som et statsbesøk.

I et brev til The Times kaller Ricketts invitasjonen for forhastet.

-Det ville ha vært langt klokere å vente og se hva slags president han vil vise seg å være, før dronningen gis råd om å invitere ham. Nå er dronningen satt i en svært vanskelig situasjon, uttaler Ricketts.

Vil beskytte dronningen

Dronningen er Storbritannias statsoverhode og hun er alltid med når utenlandske ledere er på statsbesøk. Offisielle besøk eller arbeidsbesøk er ikke like seremonielle, og vanligvis er ikke kongehuset innblandet.

Statsminister Theresa May kunngjorde invitasjonen under et møte med Trump i Det hvite hus fredag. Mays regjering er interessert i å fremme handelen med USA i etterkant av at landet forlater EU.

-Det er ikke presedens for at en amerikansk president kommer på statsbesøk hit i sitt første år. Regjeringen må handle raskt for å beskytte hennes majestet fra den økende kontroversen, sier Ricketts.

Uanstrengt

Tidligere utenriksminister William Hague er imidlertid ikke like kritisk, og har følgende kommentar i Daily Telegraph:

-En dronning som gjennom flere tiår har måttet stille opp som vert for diktatorer som Zaires president Mobutu og Romanias president Ceausescu vil ikke ha problemer med å uanstrengt håndtere en høyrøstet milliardær fra New York, konstaterer han.

Parlamentet er forpliktet til å holde debatter om saker som over 100.000 briter stiller seg bak. Et opprop med krav om at Trumps statsbesøk må gå som planlagt, har også passert denne grensen. De to kravene om å avlyse og gjennomføre besøket vil begge bli diskutert 20. februar.

(©NTB)