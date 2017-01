EU-presidenten mener USA er en trussel

I et brev til EUs stats- og regjeringssjefer lister Tusk opp trusler som gjør EUs situasjon "farligere enn noen gang før".

Flere internasjonale utfordringer utgjør til sammen en ytre trussel. I denne kategorien er Kina, Russlands aggressive politikk overfor Ukraina, kriger, terrorisme og radikal islam i Midtøsten - og uttalelser fra den nye regjeringen til Donald Trump.

-Særlig endringen i Washington setter EU i en vanskelig situasjon. Den nye administrasjonen ser ut til å stille spørsmål ved de siste 70 årene med amerikansk utenrikspolitikk, skriver Tusk.

De andre truslene han nevner i brevet tirsdag, er EU-fiendtlig nasjonalisme i EU-land og en elite som flørter med populisme i håp om å vinne stemmer.

Trump har tidligere rost britene for å melde seg ut av EU og spådd at flere land kommer til å gjøre det samme. USAs president har snakket om muligheten for flere utmeldinger i svært positive ordelag, påpeker Guy Verhofstadt, EUs sjefforhandler i de kommende brexit-forhandlingene med Storbritannia.

Verhofstadt mener Trump er en av de tre største truslene mot EUs fortsatte eksistens. De andre alvorlige truslene er Russlands president Vladimir Putin og radikal politisk islam, hevdet sjefforhandleren i en tale til tankesmien Chatham House i London mandag.

Her hevdet Verhofstadt at Trump har sendt folk til Berlin og Paris for å legge til rette for flere folkeavstemninger om utmelding av EU. Dette skal ha skjedd under påvirkning fra Trumps omstridte rådgiver Steve Bannon. (©NTB)

