CNN: Gorsuch eller Hardiman blir høyesterettsdommer

Trump hadde 21 kandidater på sin liste. Nå gjenstår kun to kandidater: Neil Gorsuch og Thomas Hardiman, ifølge CNN.

Presidenten er ventet å kunngjøre sitt valg av ny høyesterettsdommer klokken 20 tirsdag kveld (klokken 2 natt til onsdag norsk tid).

Fjernsynskanalen viser til anonyme kilder, og en av dem mener at Gorsuch ligger an til å få den ledige posten som høyesterettsdommer. Andre kilder understreker at Trump kan komme til å endre mening underveis, og at ingen ting er klart før kunngjøringen.

Gorsuch er 49 år gammel og kjent som bokstavtro tolker av USAs grunnlov fra 1789. Han omtales også som forkjemper religiøs frihet. 51 år gamle Hardiman er blant annet kjent for å støtte retten til å bære våpen.

Vervet som høyesterettsdommer har vært ledig siden februar 2016, da den konservative dommeren Antonin Scalia døde. Siden da har høyesteretten bestått av fire dommere som betraktes som liberale og fire som anses som konservative. Trumps nominasjon vil etter all sannsynlighet sørge for et konservativt flertall.

Barack Obama prøvde å utnevne ny høyesterettsdommer før han gikk av som president, men ble stanset av det republikanske flertallet i Kongressen.

