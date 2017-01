Britisk Trump-debatt i februar

Det opplyste Parlamentet tirsdag. Over 1,6 millioner mennesker har undertegnet et opprop med krav om at Trump ikke må få komme til landet på offisielt statsbesøk.

Parlamentet er forpliktet til å holde debatter om saker som over 100.000 briter stiller seg bak. Et opprop med krav om at Trumps statsbesøk må gå som planlagt, har også passert denne grensen. De to kravene om å avlyse og gjennomføre besøket vil begge bli diskutert 20. februar.

