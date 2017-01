Trump nominerer høyesterettsdommer tirsdag

Det opplyser Trump via sin Twitter-konto.

– Jeg har tatt avgjørelsen om hvem jeg vil nominere til USAs høyesterett. Det vil bli kunngjort på tirsdag klokken 20 (klokken 2 natt til onsdag norsk tid), skriver presidenten.

Han har tidligere uttalt at han hadde en liste med 21 navn han ville velge fra. Trump har gitt uttrykk for at han ønsker en dommer som er imot abort og som støtter amerikaneres rett til å eie våpen.

Det ene vervet som høyesterettsdommer har vært ledig siden februar 2016, da den konservative dommeren Antonin Scalia døde. Siden da har retten bestått av fire dommere som betraktes som liberale og fire som anses som konservative. Trumps nominasjon vil etter all sannsynlighet sørge for et konservativt flertall.

Forgjengeren Barack Obama prøvde å utnevne en ny høyesterettsdommer før han gikk av som president, men det republikanske flertallet i kongressen fikk stanset forsøket. (©NTB)