Trump krever at to regler kuttes for hver som innføres

President Donald Trump skrev under på ordren mandag. Han lovet under valgkampen å legge fram et slikt direktiv.

– Vi kvitter oss med regler og forskrifter i stor skala, kanskje så mye som 75 prosent, sier Trump. Han mener dette vil redusere de statlige reguleringenes «ødeleggende økonomiske virkninger».

Presidentordren gjør imidlertid ingenting med de reglene som er på plass fra før, men er bare fokusert på innføringen av nye statlige reguleringer. Ordren omfatter også en formulering om kostnader, og setter en grense for hvor store utgifter ferske regler kan innebære årlig.

Lederen for Union of Concerned Scientists, Ken Kimmel, kaller ordren absurd og sier den sannsynligvis er i strid med loven.

– Hvis for eksempel miljøetaten EPA vil innføre en ny regel for å beskytte barn fra kvikksølvforgiftning, vil den da måtte kvitte seg med to andre, vitenskapelig baserte regler? Som for eksempel regler for å begrense bly i drikkevann eller forurensing fra skolebusser? (©NTB)