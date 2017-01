Trudeau: Moskéangrep er terrorhandling

– Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.

– Muslimske canadiere er en viktig del av stoffet som utgjør befolkningen vår og disse meningsløse handlingene har ingen plass i vårt samfunn.

Politiet opplyser at situasjonen er under kontroll, området er sikret og alle som var i moskeen, er evakuert. To mistenkte personer skal være pågrepet. Den ene nær moskeen og den andre omtrent 40 kilometer unna, i Île d'Orléans, ifølge Montreal Gazette. Politiet vil ikke utelukke at en tredje person har rømt fra stedet.

Antallet bekreftede drept ble hevet fra fem til seks tidlig mandag morgen norsk tid. De døde skal være mellom 35 og 70 år gamle. Flere titall mennesker, i hovedsak menn, var samlet til bønn i moskeen da angrepet skjedde søndag kveld lokal tid.

Den franskspråklige avisen Le Solei skriver at én av gjerningsmennene skal ha vært bevæpnet med en AK-47 og at den ene er en 27 år gammel mann, ifølge VG. (©NTB)