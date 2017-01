To mistenkte er identifisert etter Quebec-angrepet

Seks mennesker ble drept og åtte såret i søndagens angrep. Moskeen er én av seks i Quebec by og har rundt 5.000 medlemmer.

Rettsbetjent Isabelle Ferland i Quebec har bekreftet at de to mistenkte er Alexandre Bissonnette and Mohamed el Khadir. Den ene ble pågrepet nær moskeen, mens den andre overga seg frivillig, opplyser politiet.

Statsminister Justin Trudeau har sagt at udåden må regnes som en terrorhandling.

– Vi fordømmer denne terrorhandlingen mot muslimer, sa han i en uttalelse etter angrepet søndag kveld lokal tid.

Canadisk politi opplyser at de mistenke er i 20- eller 30-årene, uten tidligere rulleblad. Motivet er foreløpig ukjent. (©NTB)