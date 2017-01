Sju drept i nye kamper i Ukraina

De siste to dagene er tolv drept i ny vold i Øst-Ukraina, til tross for at partene ble enige om våpenhvile på ubestemt tid så sent som i forrige måned.

Kampene skjer samtidig som Ukrainas president Petro Porosjenko besøker Berlin, der han oppfordret Tysklands statsminister Angela Merkel til å trappe opp de økonomiske sanksjonene mot Russland.

Frykten er økende i Kiev for at støtten fra USA kan minke etter hvert som president Donald Trump søker et tettere forhold til Russlands president Vladimir Putin.

– Siden søndag har det vært pågående kamper og harde angrep mot våre stillinger, sier Olena Mokryntsjuk, talskvinne for den ukrainske hærens 72. brigade.

Tre ukrainske soldater er drept, det samme er minst to opprørere. Opprørerne melder også om at to sivile skal være drept av ukrainsk ild i nærheten av Donetsk. (©NTB)