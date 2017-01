Hjem Sikkerheten skjerpet etter angrepet i Quebec

Quebec by (NTB-AFP-Ritzau): Én person er foreløpig pågrepet, mistenkt for søndagens angrep på en moské i Quebec. Fortsatt er motivet for angrepet, som kostet seks mennesker livet, ukjent.