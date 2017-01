Republikanere varsler kamp mot oppmyking overfor Russland

Uttalelsen kommer dagen etter at president Donald Trump hadde sin første samtale med sin russiske kollega og motpart, Vladimir Putin.

– Jeg er fullstendig imot å oppheve sanksjonene mot Russland. Vi bør kanskje heller se på om de skal skjerpes ytterligere, sier Republikanernes gruppeleder i Senatet, Mitch McConnell, søndag. Senator Robert Portman sier det vil være «en enorm tabbe for amerikansk utenrikspolitikk» dersom sanksjonene oppheves «før årsaken til at de ble innført er løst». Portman tilhører en gruppe senatorer fra begge partier som har foreslått å lovfeste sanksjonene.

Ifølge Det hvite hus var sanksjonene ikke et tema i den nesten én time lange samtalen mellom de to presidenten. Begge sider omtaler telefonmøtet i positive ordelag. Trump har sagt at han vil bedre forholdet til Russland, men har ikke kommet med noen forpliktende uttalelser om sanksjonene. Talsmann Sean Spicer sier det ikke er tatt noen avgjørelse.

Tidligere president Barack Obama innførte flere runder med straffetiltak mot Russland etter annektering av Krim-halvøya. Like før han gikk av, innførte han også sanksjoner mot russiske etterretningsorganisasjoner og utviste 35 russiske diplomater etter rapporter om at Russland skulle ha påvirket valget i USA i november. (©NTB)